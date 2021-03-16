Марта Костюк заразилась коронавирусом. У неё сильно поражены лёгкие

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк призналась, что в тяжёлой форме переболела коронавирусом.

Костюк выложила в своём «инстаграме» пост, в котором рассказала подписчикам о пережитой болезни и её последствиях.

«Пару недель назад у меня был положительный результат на COVID-19. Вирус сильно поразил мои лёгкие и другие части организма, что усложнило выздоровление. Однако сейчас я нахожусь на правильном пути. До скорой встречи, Майами», — написала Костюк. Также девушка приложила к тексту фото, которое, по её словам, было сделано в период болезни.

Пост доступен в «инстаграме» Марты Костюк.

Украинка попала в заявку турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который пройдёт с 22 марта по 4 апреля.

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