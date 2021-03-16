Марта Костюк заразилась коронавирусом. У неё сильно поражены лёгкие

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк призналась, что в тяжёлой форме переболела коронавирусом.
Костюк выложила в своём «инстаграме» пост, в котором рассказала подписчикам о пережитой болезни и её последствиях.
«Пару недель назад у меня был положительный результат на COVID-19. Вирус сильно поразил мои лёгкие и другие части организма, что усложнило выздоровление. Однако сейчас я нахожусь на правильном пути. До скорой встречи, Майами», — написала Костюк. Также девушка приложила к тексту фото, которое, по её словам, было сделано в период болезни.
Пост доступен в «инстаграме» Марты Костюк.
Украинка попала в заявку турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который пройдёт с 22 марта по 4 апреля.
Большой теннис возвращается в Россию! Наши девушки сражаются за главный трофей St. Petersburg Ladies Trophy 2021. С 13 по 21 марта в КСК «Сибур Арена» в Санкт-Петербурге. Билеты на «Чемпионате»!
- 16 марта 2021
-
09:24
- 15 марта 2021
-
23:43
-
22:11
-
21:16
-
20:49
-
19:09
-
17:06
-
16:16
-
15:50
-
15:01
-
14:33
-
13:01
-
12:53
-
11:42
-
10:42
-
10:10
-
09:40
-
09:20
-
08:48
-
08:43
-
08:35
-
08:27
- 14 марта 2021
-
22:57
-
21:49
-
20:33
-
19:49
-
19:15
-
18:59
-
18:27
-
18:22
-
17:16
-
11:19
-
09:15
-
07:29
- 13 марта 2021
-
22:02