Катерина Завацкая не сумела выйти во второй круг «Ролан Гаррос», уступив Марии Саккари

Украинская теннисистка Катерина Завацкая потерпела поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции.

Первой соперницей украинки, преодолевшей квалификацию, в основной сетке турнира стала 17-я сеяная представительница Греции Мария Саккари. Для победы Саккари понадобился 1 час 28 минут. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 – в пользу Саккари.

Завацкая ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету Саккари — 3 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.