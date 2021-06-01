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Катерина Завацкая не сумела выйти во второй круг «Ролан Гаррос», уступив Марии Саккари

Катерина Завацкая не сумела выйти во второй круг «Ролан Гаррос», уступив Марии Саккари
Яна Метлёва
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Украинская теннисистка Катерина Завацкая потерпела поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции.

Первой соперницей украинки, преодолевшей квалификацию, в основной сетке турнира стала 17-я сеяная представительница Греции Мария Саккари. Для победы Саккари понадобился 1 час 28 минут. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 – в пользу Саккари.

Завацкая ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету Саккари — 3 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
01 июня 2021, вторник. 12:10 МСК
Мария Саккари
18
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Катарина Завацкая
129
Украина
Катарина Завацкая
К. Завацкая
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