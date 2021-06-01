Квитова, получившая травму во время общения с журналистами, снялась с «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Петра Квитова снялась с Открытого чемпионата Франции. Об этом она сообщила на своей странице в «Твиттере».



«Очень жаль, но в воскресенье во время послематчевого общения с журналистами я упала и повредила голеностоп. После МРТ и долгого обсуждения с членами моей команды я приняла непростое решение, что играть будет просто неразумно. Невероятное невезение, но я буду сильной и сделаю всё возможное, чтобы восстановиться к травяному сезону», — написала Квитова.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Петра должна была встретиться с россиянкой Еленой Весниной.

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полячка Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин — 6:4, 6:1. В этом розыгрыше соревнований на трибунах стадиона «Ролан Гаррос», расположенного рядом с Булонским лесом, могут присутствовать зрители. Арены могут быть заполнены не более чем на 35% от возможной вместимости, при этом за день на стадион разрешено прийти не более чем 5000 болельщиков.