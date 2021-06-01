Рублёв в пяти сетах уступил Штруффу на старте «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований он в пяти сетах уступил представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу. Счёт матча — 3:6, 6:7 (6:8), 6;4, 6:3, 4:6.

Продолжительность поединка составила 3 часа и 49 минут. Рублёв 13 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. Его соперник, занимающий 42-е место в рейтинге ATP, выполнил 25 эйсов, 11 раз ошибся на подаче и использовал 3 шанса из 15 взять подачу Андрея.

За выход в следующий раунд немец поборется с Факундо Багнисом (Аргентина), оказавшимся сильнее француза Бенжамена Бонзи.



Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня 2021 года. Действующим победителем является Надаль, в финале 2020 года обыгравший серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. В этом розыгрыше соревнований на трибунах стадиона «Ролан Гаррос», расположенного рядом с Булонским лесом, могут присутствовать зрители. Арены могут быть заполнены не более чем на 35% от возможной вместимости, при этом за день на стадион разрешено прийти не более чем 5000 болельщиков.