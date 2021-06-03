Бернард Томич в бешенстве разломал ноутбук своей девушки. Фото

Модель Ванесса Сьерра, являющаяся подругой австралийского теннисиста Бернарда Томича, сообщила, что возлюбленный в порыве ярости разломал её ноутбук. Спортсмен схватил устройство и сломал его о колено.

«Не задевайте эго теннисиста. Устройство стоимостью $ 16 тыс. уже не работает и полмиллиона в криптовалюте заблокированы», — приводит слова Сьерры LADbible.

При этом Ванесса уточнила, что Томич никакого насилия к ней не применял.

«Я хочу прояснить, что он никогда не применял насилия по отношению ко мне. Со мной всё в порядке. Материальные вещи можно заменить. Я была расстроена, что он не навестил меня, когда я попала в больницу. У нас разгорелся спор, и он испортил моё имущество», — сказала Сьерра.