Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бернард Томич в бешенстве разломал ноутбук своей девушки. Фото

Бернард Томич в бешенстве разломал ноутбук своей девушки. Фото
Антон Шебика
Комментарии

Модель Ванесса Сьерра, являющаяся подругой австралийского теннисиста Бернарда Томича, сообщила, что возлюбленный в порыве ярости разломал её ноутбук. Спортсмен схватил устройство и сломал его о колено.

«Не задевайте эго теннисиста. Устройство стоимостью $ 16 тыс. уже не работает и полмиллиона в криптовалюте заблокированы», — приводит слова Сьерры LADbible.

При этом Ванесса уточнила, что Томич никакого насилия к ней не применял.

«Я хочу прояснить, что он никогда не применял насилия по отношению ко мне. Со мной всё в порядке. Материальные вещи можно заменить. Я была расстроена, что он не навестил меня, когда я попала в больницу. У нас разгорелся спор, и он испортил моё имущество», — сказала Сьерра.

«Вывел слив матча на новый уровень». Томич штампует антирекорды «Вывел слив матча на новый уровень». Томич штампует антирекорды
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021