Федерер вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, в упорной борьбе обыграв Чилича

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга соревнований он оказался сильнее представителя Хорватии Марина Чилича. Для победы Роджеру потребовалось четыре сета. Счёт матча — 6:2, 2:6, 7:6 (7:4), 6:2.
Продолжительность поединка составила два часа 38 минут. Федерер 16 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16. Чилич, занимающий 47-е место в рейтинге ATP, выполнил 12 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и использовал 3 шанса из 8 взять подачу Роджера.
За выход в следующий раунд Федерер поборется с Домиником Кёпфером из Германии, оказавшимся сильнее американца Тейлора Фритца.
Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играют все три представителя «Большой тройки».
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- 3 июня 2021
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