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Федерер вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, в упорной борьбе обыграв Чилича

Федерер вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, в упорной борьбе обыграв Чилича
Виталий Весёлый
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга соревнований он оказался сильнее представителя Хорватии Марина Чилича. Для победы Роджеру потребовалось четыре сета. Счёт матча — 6:2, 2:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Продолжительность поединка составила два часа 38 минут. Федерер 16 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16. Чилич, занимающий 47-е место в рейтинге ATP, выполнил 12 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и использовал 3 шанса из 8 взять подачу Роджера.

За выход в следующий раунд Федерер поборется с Домиником Кёпфером из Германии, оказавшимся сильнее американца Тейлора Фритца.

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играют все три представителя «Большой тройки».

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
03 июня 2021, четверг. 17:10 МСК
Марин Чилич
47
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 4 2  
6 		2 7 7 6  
             
Роджер Федерер
8
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Карацев психанул, разбил ракетку и проиграл. В 3-м круге из наших мужчин – только Медведев Карацев психанул, разбил ракетку и проиграл. В 3-м круге из наших мужчин – только Медведев
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