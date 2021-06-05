Российская теннисистка Мария Шарапова в «сториз» своего «инстаграма» опубликовала фотографии российских конфет, хотя является основательницей зарубежного бренда сладостей.
Шарапова опубликовала фото российских конфет. Она владеет зарубежным брендом сладостей
Напомним, в 2012 году россиянка вложила $ 500 тыс. в свой бренд сладостей Sugarpova. На 2020 год амбициозный стартап превратился в компанию с оборотом $ 20 млн в год, а продуктовую линейку мармелада дополнили шоколад и трюфельные конфеты.
Шарапова – пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. На её счету – 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA – 2004.
7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о положительном допинг-тесте на мельдоний. 8 июня 2016 года она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения уменьшили до 15 месяцев. После возвращения Мария выиграла лишь один турнир — в Тяньцзине в 2017 году. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.
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