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Шарапова опубликовала фото российских конфет. Она владеет зарубежным брендом сладостей

Шарапова опубликовала фото российских конфет. Она владеет зарубежным брендом сладостей
Яна Метлёва
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Российская теннисистка Мария Шарапова в «сториз» своего «инстаграма» опубликовала фотографии российских конфет, хотя является основательницей зарубежного бренда сладостей.

Шарапова опубликовала фото российских конфет. Она владеет зарубежным брендом сладостей

Шарапова опубликовала фото российских конфет. Она владеет зарубежным брендом сладостей

Напомним, в 2012 году россиянка вложила $ 500 тыс. в свой бренд сладостей Sugarpova. На 2020 год амбициозный стартап превратился в компанию с оборотом $ 20 млн в год, а продуктовую линейку мармелада дополнили шоколад и трюфельные конфеты.

Шарапова – пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. На её счету – 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA – 2004.

7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о положительном допинг-тесте на мельдоний. 8 июня 2016 года она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения уменьшили до 15 месяцев. После возвращения Мария выиграла лишь один турнир — в Тяньцзине в 2017 году. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.

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