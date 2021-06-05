Грачёва уступила украинке Костюк в третьем круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга она уступила украинке Марте Костюк. Встреча продолжалась два сета и завершилась со счётом 1:6, 2:6.

Длительность поединка составила 1 час и 1 минуту. Грачёва 2 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и не реализовала ни один из трёх брейк-пойнтов. Костюк, занимающая 81-е место в рейтинге WTA, выполнила 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и использовала 4 шанса из 6 взять подачу соперницы.

За выход в следующий раунд Марта поборется с победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония) — Ига Свёнтек (Польша).



Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полька Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин — 6:4, 6:1.