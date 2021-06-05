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Штруфф в трёх сетах одолел 18-летнего Алкараса и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

Штруфф в трёх сетах одолел 18-летнего Алкараса и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
Виталий Весёлый
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Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга соревнований он одолел представителя Испании Карлоса Алкараса Гарфию. Для победы немцу потребовалось три сета. Счёт матча — 6:4, 7:6 (7:3), 6:2.

Продолжительность поединка составила 2 часа 19 минут. Штруфф 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. 18-летний Алкарас, занимающий 97-е место в рейтинге ATP, выполнил 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и использовал 3 шанса из 8 взять подачу немца.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» представителю Германии будет противостоять аргентинец Диего Шварцман.

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня 2021 года. Действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль. В 2020 году он со счётом 6:0, 6:2, 7:5 обыграл серба Новака Джоковича.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
05 июня 2021, суббота. 14:30 МСК
Карлос Алкарас Гарфия
97
Испания
Карлос Алкарас Гарфия
К. Алкарас Гарфия
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 3 2    
6 		7 7 6    
             
Ян-Леннард Штруфф
42
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
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