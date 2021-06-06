Федерер за 3 часа 39 минут одолел Кёпфера и вышел в следующий круг «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В третьем круге он вырвал победу у 59-й ракетки мира, немца Доминика Кёпфера со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:5.

Продолжительность встречи составила 3 часа 39 минут. За это время швейцарец совершил 6 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Кёпфера 11 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

В следующем матче Федерер встретится с Маттео Берреттини.

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл Новака Джоковича. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играют все три представителя «Большой тройки».