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Музетти: за мной и Синнером будущее тенниса

Музетти: за мной и Синнером будущее тенниса
Виталий Весёлый
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился мнением об уровне своего соотечественника Янника Синнера. И Музетти, и Синнер вышли в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, где Лоренцо встретится с сербом Новаком Джоковичем, а Янник — с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Думаю, за мной и Янником будущее итальянского тенниса. Да и всего тенниса в целом. Конечно, он немного впереди меня. Я просто повторяю его путь, потому что мы идём бок о бок. Сейчас мы вместе играем каждую неделю.

Наконец-то я вхожу в тур. Это была моя цель. Конечно, я очень горжусь и счастлив, что Янник по-прежнему побеждает. Он этого заслуживает. Думаю, в будущем нас ждёт много всего интересного, и я этому рад», — приводит слова Музитти Tennis Majors.

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