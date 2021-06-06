Музетти: за мной и Синнером будущее тенниса
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился мнением об уровне своего соотечественника Янника Синнера. И Музетти, и Синнер вышли в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, где Лоренцо встретится с сербом Новаком Джоковичем, а Янник — с испанцем Рафаэлем Надалем.
«Думаю, за мной и Янником будущее итальянского тенниса. Да и всего тенниса в целом. Конечно, он немного впереди меня. Я просто повторяю его путь, потому что мы идём бок о бок. Сейчас мы вместе играем каждую неделю.
Наконец-то я вхожу в тур. Это была моя цель. Конечно, я очень горжусь и счастлив, что Янник по-прежнему побеждает. Он этого заслуживает. Думаю, в будущем нас ждёт много всего интересного, и я этому рад», — приводит слова Музитти Tennis Majors.
Новость по темеСиннеру задали вопрос о переводе его фамилии на английский. Янник забавно отреагировал
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