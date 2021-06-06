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Серена Уильямс после вылета с «Ролан Гаррос» поделилась планами на травяной сезон

Серена Уильямс после вылета с «Ролан Гаррос» поделилась планами на травяной сезон
Яна Метлёва
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американка Серена Уильямс подвела итоги своего выступления на «Ролан Гаррос», а также поделилась планами на травяной сезон. Ранее Серена в матче четвёртого круга уступила 21-летней представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 5:7.

«Здесь у меня была пара хороших матчей. Но я провожу не лучший сезон на грунте в своей карьере. Поэтому было приятно одержать несколько побед на «Ролан Гаррос». Я нахожусь в гораздо лучшей форме, чем была до этого.

Мне уже не терпится сменить покрытие. Но при этом я не думаю, что сыграю какой-то разминочный турнир перед Уимблдоном. Возможно, сейчас я поеду домой, а потом вернусь в Европу. Но не могу говорить точно из-за карантина», — приводит слова Уильямс The Tennis Podcast в своём «твиттере».

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