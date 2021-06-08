Бьянка Андрееску рассталась со своим тренером

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прекратила сотрудничество с тренером Сильвеном Брюно по обоюдному согласию. Об этом Андрееску сказала в своём «Твиттере».

«С тоской на душе вынуждена сообщить своим фанатам о том, что мой давний тренер, наставник и друг Сильвен и я приняли решение завершить наши невероятные тренерские отношения. Наша дружба будет жить вечно. Это были невероятные четыре года. Я очень благодарна за всё, чего мы достигли вместе, и за все наши прекрасные воспоминания. Сильвен больше, чем тренер. Он — моя семья», — написала в «Твиттере» Андрееску.

Напомним, что недавно канадка вылетела в первом круге «Ролан Гаррос», в упорной борьбе уступив словенке Тамаре Зиданшек в трёх сетах.