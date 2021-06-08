Бьянка Андрееску рассталась со своим тренером
Поделиться
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прекратила сотрудничество с тренером Сильвеном Брюно по обоюдному согласию. Об этом Андрееску сказала в своём «Твиттере».
«С тоской на душе вынуждена сообщить своим фанатам о том, что мой давний тренер, наставник и друг Сильвен и я приняли решение завершить наши невероятные тренерские отношения. Наша дружба будет жить вечно. Это были невероятные четыре года. Я очень благодарна за всё, чего мы достигли вместе, и за все наши прекрасные воспоминания. Сильвен больше, чем тренер. Он — моя семья», — написала в «Твиттере» Андрееску.
Напомним, что недавно канадка вылетела в первом круге «Ролан Гаррос», в упорной борьбе уступив словенке Тамаре Зиданшек в трёх сетах.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 8 июня 2021
-
15:07
-
14:55
-
14:54
-
13:30
-
13:17
-
13:09
-
12:15
-
12:06
-
12:02
-
11:29
-
10:51
-
10:33
-
10:09
-
10:00
-
09:34
-
09:12
-
00:54
-
00:39
-
00:23
- 7 июня 2021
-
23:50
-
23:48
-
23:10
-
22:46
-
22:07
-
21:40
-
21:25
-
20:48
-
20:14
-
20:02
-
19:34
-
19:22
-
18:17
-
17:37
-
16:56
-
16:32
Партнерский контент
Рекомендуем вам