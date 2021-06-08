Пять российских теннисисток сыграют в 1/8 финала юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Оксана Селехметьева, посеянная на юниорском Открытом чемпионате Франции под девятым номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Чехии Барбору Палицову со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 51 минуту. За выход в четвертьфинал Селехметьева поспорит с Кристиной Дмитрук (7) из Беларуси.
Россиянка Дарья Шнайдер (4) победила американку Клерви Нгунуэ со счётом 7:5, 7:6 (7:5) и встретится с чешкой Дарьей Видмановой. Полина Яценко одолела британку Матильду Мутавдзич — 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 6:3 и сразится с немкой Марой Гут. Мария Бондаренко проиграла чешке Линде Носковой со счётом 3:6, 0:6.
Ранее в третий круг вышли россиянки Полина Кудерметова и Эрика Андреева. Таким образом в 1/8 финала сыграют пять россиянок.
- 8 июня 2021
-
15:07
-
14:55
-
14:54
-
13:30
-
13:17
-
13:09
-
12:15
-
12:06
-
12:02
-
11:29
-
10:51
-
10:33
-
10:09
-
10:00
-
09:34
-
09:12
-
00:54
-
00:39
-
00:23
- 7 июня 2021
-
23:50
-
23:48
-
23:10
-
22:46
-
22:07
-
21:40
-
21:25
-
20:48
-
20:14
-
20:02
-
19:34
-
19:22
-
18:17
-
17:37
-
16:56
-
16:32