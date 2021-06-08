Пять российских теннисисток сыграют в 1/8 финала юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Оксана Селехметьева, посеянная на юниорском Открытом чемпионате Франции под девятым номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Чехии Барбору Палицову со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 51 минуту. За выход в четвертьфинал Селехметьева поспорит с Кристиной Дмитрук (7) из Беларуси.

Россиянка Дарья Шнайдер (4) победила американку Клерви Нгунуэ со счётом 7:5, 7:6 (7:5) и встретится с чешкой Дарьей Видмановой. Полина Яценко одолела британку Матильду Мутавдзич — 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 6:3 и сразится с немкой Марой Гут. Мария Бондаренко проиграла чешке Линде Носковой со счётом 3:6, 0:6.

Ранее в третий круг вышли россиянки Полина Кудерметова и Эрика Андреева. Таким образом в 1/8 финала сыграют пять россиянок.