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Серена Уильямс: люблю тебя, Франция. Скоро увидимся, Лондон

Серена Уильямс: люблю тебя, Франция. Скоро увидимся, Лондон
Георгий Сосно
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала пост в своём «инстаграме» после вылета с Открытого чемпионата Франции.

«Люблю тебя, Франция. Скоро увидимся, Лондон», — написала Серена.

Пост доступен в «инстаграме» Серены Уильямс

Серена Уильямс уступила в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Елене Рыбакиной из Казахстана. Соревнования в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» завершатся 12 июня. Действующей чемпионкой турнира является Ига Свёнтек из Польши. Травяной сезон начнётся в июне, а Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля. Уильямс становилась победителем этого турнира шесть раз. Для неё это будет уже 20-м выступлением на Уимблдоне.

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