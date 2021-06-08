Серена Уильямс: люблю тебя, Франция. Скоро увидимся, Лондон
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала пост в своём «инстаграме» после вылета с Открытого чемпионата Франции.
«Люблю тебя, Франция. Скоро увидимся, Лондон», — написала Серена.
Пост доступен в «инстаграме» Серены Уильямс
Серена Уильямс уступила в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Елене Рыбакиной из Казахстана. Соревнования в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» завершатся 12 июня. Действующей чемпионкой турнира является Ига Свёнтек из Польши. Травяной сезон начнётся в июне, а Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля. Уильямс становилась победителем этого турнира шесть раз. Для неё это будет уже 20-м выступлением на Уимблдоне.
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