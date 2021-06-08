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Павлюченкова пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос», в упорной битве обыграв Рыбакину

Павлюченкова пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос», в упорной битве обыграв Рыбакину
Яна Метлёва
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29-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2021.

В четвертьфинальной стадии турнира Павлюченкова (31) в трёх сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (21) со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7. Встреча продлилась 2 часа 35 минут.

Россиянка 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Рыбакиной — 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

За право выйти в финал «Ролан Гаррос» Павлюченкова поборется с представительницей Словении Тамарой Зиданшек.

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полька Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
08 июня 2021, вторник. 16:05 МСК
Елена Рыбакина
22
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 7
6 2 		6 9
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова — в 1/2 финала «Ролан Гаррос»! Наконец-то наши девушки «проснулись» Анастасия Павлюченкова — в 1/2 финала «Ролан Гаррос»! Наконец-то наши девушки «проснулись»
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