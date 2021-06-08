Зверев вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где может встретиться с Медведевым

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев без особых проблем вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

В четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» Зверев (6) в трёх сетах обыграл представителя Испании Алехандро Давидович-Фокина со счётом 6:4, 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Зверев 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 14. На счету Давидович-Фокина — ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

За право выйти в финал турнира Зверев сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) – Стефанос Циципас (Греция).

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль, который в 2020 году в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играли все три представителя «Большой тройки».