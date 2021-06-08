Зверев вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где может встретиться с Медведевым

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев без особых проблем вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции.
В четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» Зверев (6) в трёх сетах обыграл представителя Испании Алехандро Давидович-Фокина со счётом 6:4, 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.
Зверев 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 14. На счету Давидович-Фокина — ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
За право выйти в финал турнира Зверев сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) – Стефанос Циципас (Греция).
Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль, который в 2020 году в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играли все три представителя «Большой тройки».
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|1
|1
- 8 июня 2021
-
20:49
-
20:34
-
20:22
-
20:02
-
19:53
-
19:33
-
19:25
-
19:16
-
18:59
-
18:47
-
18:37
-
17:43
-
17:34
-
17:00
-
16:56
-
16:14
-
16:14
-
15:38
-
15:07
-
14:55
-
14:54
-
13:30
-
13:17
-
13:09
-
12:15
-
12:06
-
12:02
-
11:29
-
10:51
-
10:33
-
10:09
-
10:00
-
09:34
-
09:12
-
00:54