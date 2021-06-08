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Зверев вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где может встретиться с Медведевым

Зверев вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где может встретиться с Медведевым
Яна Метлёва
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Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев без особых проблем вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

В четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» Зверев (6) в трёх сетах обыграл представителя Испании Алехандро Давидович-Фокина со счётом 6:4, 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Зверев 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 14. На счету Давидович-Фокина — ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

За право выйти в финал турнира Зверев сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) – Стефанос Циципас (Греция).

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль, который в 2020 году в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играли все три представителя «Большой тройки».

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
08 июня 2021, вторник. 19:05 МСК
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
4 		1 1    
             
Алехандро Давидович-Фокина
46
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
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