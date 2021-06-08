Зиданшек прокомментировала выход в полуфинал «Ролан Гаррос»

Словенская теннисистка Тамара Зиданшек прокомментировала выход в 1/2 финала «Ролан Гаррос». В 1/4 финала она обыграла испанку Паулу Бадосу со счётом 7:5, 4:6, 8:6.
«Эмоции переполняют меня. Трудно осознать всё так быстро. Если говорить о нервах, то для нас обеих это была отличная возможность выйти в полуфинал, но, думаю, сегодня мне удалось сохранить хладнокровие немного лучше, чем ей. Когда добираешься до такой стадии, всё дело в психологии. Главное в сложившейся ситуации — верить, что ты можешь пройти дальше. Речь не о том, что ты можешь бить сильнее и бегать быстрее. Да, наверное, можно немного улучшиться и в этом, но главное – верить.
Уверенность в себе, умение собраться в сложных ситуациях и просто продолжать бороться – это требует большой психологической подготовки и много энергии», — приводит слова теннисистки WTA Tennis.
В полуфинале турнира словенка встретится с Анастасией Павлюченковой из России.
- 8 июня 2021
-
22:47
-
22:33
-
21:39
-
20:49
-
20:34
-
20:22
-
20:02
-
19:53
-
19:33
-
19:25
-
19:16
-
18:59
-
18:47
-
18:37
-
17:43
-
17:34
-
17:00
-
16:56
-
16:14
-
16:14
-
15:38
-
15:07
-
14:55
-
14:54
-
13:30
-
13:17
-
13:09
-
12:15
-
12:06
-
12:02
-
11:29
-
10:51
-
10:33
-
10:09
-
10:00