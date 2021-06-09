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Стефанос Циципас отреагировал на подачу Даниила Медведева с руки на матчболе

Стефанос Циципас отреагировал на подачу Даниила Медведева с руки на матчболе
Антон Шебика
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал момент с подачей с руки на матчболе в исполнении его соперника по четвертьфиналу Открытого чемпионата Франции — россиянина Даниила Медведева. Грек стал победителем розыгрыша и выиграл матч со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5.

«Я чувствовал, что нечто подобное может случиться. Был к этому готов. Проходит меньше секунды, прежде чем ты понимаешь, что это будет необычная подача. Всё было нормально. Я сделал то, что было нужно», — приводит слова Циципаса официальный сайт тура.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в «твиттере» Roland Garros.

За выход в финал Стефанос поспорит с немцем Александром Зверевым. «Ролан Гаррос» завершится 13 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль.

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