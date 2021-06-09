Борис Собкин: за этот «Ролан Гаррос» Медведеву однозначная пятёрка

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал поражение Даниила Медведева в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции против грека Стефаноса Циципаса со счётом 3:6, 6:7, 5:7.

«В первом сете Медведев был пассивен. Он сам даже сказал, что выбрал неправильную тактику. Это заметно, потому что, когда во втором сете он начал играть более активно, более остро, матч почти переломился. То есть первый сет — это неправильно выбранная тактика, а в третьем сете уже тяжело было играть. Когда ты понимаешь, что противник достаточно силён, играет хорошо, даже психологически очень трудно. Но Даня молодец, боролся до конца.



Это не Медведев отдал матч, это Циципас сыграл хорошо. Что касается сетболов, то Даня имел шанс. Если вы помните, на первом сетболе он с приёма пытался на вторую подачу рискнуть, ошибся — в сетку ударил. Если оценивать по школьной шкале, то за этот турнир Дане однозначная пятёрка», — поделился мнением Собкин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.