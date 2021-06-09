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Адвокат Сизиковой подаст жалобу на распространение клеветы, способствовавшей аресту Яны

Адвокат Сизиковой подаст жалобу на распространение клеветы, способствовавшей аресту Яны
Георгий Сосно
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Фредерик Бело, адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой рассказал, что вместе со своей клиенткой собирается подать жалобу в полицию на распространение клеветы, способствовавшей аресту Яны.

«Да, действительно, на данный момент мы решили подать жалобу или заявление прокурору Нантера против распространения клеветнических показаний и диффамации, которые поспособствовали аресту Яны Сизиковой. Это заявление не против конкретного лица, а против Х персоны, что позволит органам полиции и прокурору самим найти виновных», — цитирует слова адвоката «RT на русском».

В 2020 году французских следователей привлёк матч Сизиковой и американки Мэдисон Бренгл в первом круге парного «Ролан Гаррос», где их соперницами были румынки Андреа Миту и Патрисия-Мария Циг. Румынки выиграли матч со счётом в двух сетах 7:6 (10:8), 6:4. Полиция изучала события пятого гейма второго сета. В нём Сизикова допустила две двойные ошибки, в то время как объём ставок на победу Циг и Миту именно в этом гейме зашкаливал до аномальных по меркам парного тенниса нескольких сотен тысяч евро.

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