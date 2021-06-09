Адвокат Сизиковой подаст жалобу на распространение клеветы, способствовавшей аресту Яны

Фредерик Бело, адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой рассказал, что вместе со своей клиенткой собирается подать жалобу в полицию на распространение клеветы, способствовавшей аресту Яны.
«Да, действительно, на данный момент мы решили подать жалобу или заявление прокурору Нантера против распространения клеветнических показаний и диффамации, которые поспособствовали аресту Яны Сизиковой. Это заявление не против конкретного лица, а против Х персоны, что позволит органам полиции и прокурору самим найти виновных», — цитирует слова адвоката «RT на русском».
В 2020 году французских следователей привлёк матч Сизиковой и американки Мэдисон Бренгл в первом круге парного «Ролан Гаррос», где их соперницами были румынки Андреа Миту и Патрисия-Мария Циг. Румынки выиграли матч со счётом в двух сетах 7:6 (10:8), 6:4. Полиция изучала события пятого гейма второго сета. В нём Сизикова допустила две двойные ошибки, в то время как объём ставок на победу Циг и Миту именно в этом гейме зашкаливал до аномальных по меркам парного тенниса нескольких сотен тысяч евро.
- 9 июня 2021
-
15:21
-
15:02
-
14:18
-
14:04
-
13:38
-
12:59
-
12:47
-
12:42
-
11:52
-
11:36
-
11:22
-
11:02
-
10:32
-
10:11
-
10:09
-
09:41
-
09:41
-
09:14
-
08:57
-
08:43
-
02:09
-
01:22
-
00:55
-
00:32
- 8 июня 2021
-
23:54
-
23:20
-
22:47
-
22:33
-
21:39
-
20:49
-
20:34
-
20:22
-
20:02
-
19:53
-
19:33