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Павлюченкова и Рыбакина завершили выступление в парном разряде «Ролан Гаррос»

Павлюченкова и Рыбакина завершили выступление в парном разряде «Ролан Гаррос»
Георгий Сосно
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина из Казахстана проиграли в четвертьфинале парного разряда «Ролан Гаррос» Магде Линетт (Польша) и Бернарде Пера (США) со счётом 5:7, 6:4, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Победительницы выполнили 2 подачи навылет, допустили 6 двойных ошибок и сделали 6 брейков. Павлюченкова и Рыбакина сделали 5 эйсов, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта.

Напомним, вчера Анастасия Павлюченкова переиграла Елену Рыбакину в одиночном разряде, впервые попав в полуфинал турниров «Большого шлема». Завтра ей предстоит встреча со словенкой Тамарой Зиданшек. Матч пройдет в 16:00 мск. «Ролан Гаррос» стартовал 28 мая и завершится 13 июня.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/4 финала
09 июня 2021, среда. 14:40 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
Бернарда Пера
США
Бернарда Пера
М. Линетт Б. Пера
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 2
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
А. Павлюченкова Е. Рыбакина
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