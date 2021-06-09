Павлюченкова и Рыбакина завершили выступление в парном разряде «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина из Казахстана проиграли в четвертьфинале парного разряда «Ролан Гаррос» Магде Линетт (Польша) и Бернарде Пера (США) со счётом 5:7, 6:4, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Победительницы выполнили 2 подачи навылет, допустили 6 двойных ошибок и сделали 6 брейков. Павлюченкова и Рыбакина сделали 5 эйсов, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта.

Напомним, вчера Анастасия Павлюченкова переиграла Елену Рыбакину в одиночном разряде, впервые попав в полуфинал турниров «Большого шлема». Завтра ей предстоит встреча со словенкой Тамарой Зиданшек. Матч пройдет в 16:00 мск. «Ролан Гаррос» стартовал 28 мая и завершится 13 июня.