Свёнтек — о проигранном четвертьфинале «РГ»: в этом году я испытала более сильное давление

Польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос» от Марии Саккари из Греции со счётом 4:6, 4:6.

«Я не показала своей лучшей игры, это точно. А Мария отлично атаковала мой форхенд, который работал не очень здорово. В этом году я испытывала более сильное давление, но всё равно хорошо выступила. Четвертьфинал – хороший результат. Я показываю стабильность. Я знаю, что могу играть лучше. Все это видели. Но такие дни случаются, это нормально.

Вчера на меня свалился стресс последних недель. Из-за этого я не могла нормально восстановиться. Я даже спала плохо – всего несколько часов. Всё будто свалилось на меня с двойной силой. Сложно было рационально оценивать происходящее. Во время матча я попросила затейпировать мне бедро. Это придало моим движениям уверенность. Но я всё равно плохо реагировала на ситуацию. Плохо сыграла – и тактически, и технически. Всё время оборонялась.



В прошлом году у меня не было такого дня – поэтому я и выиграла. Но сейчас важно извлечь урок, чтобы это больше не повторялось», — приводит слова Свёнтек The Times.