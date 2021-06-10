ATP открыла расследование по инциденту о гомофобном высказывании датского теннисиста

18-летний датский теннисист Хольгер Витус Нёсков Руне оказался в центре скандале. В полуфинальном матче челленджера в Бьелле он оскорбил соперника, аргентинца Томаса Этчеверри. Руне крикнул, что Томас — «дерьмовый теннисист» и играет как представитель нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает Tennis World USA.

После матча датчанин принёс свои извинения, написав в «инстаграме»: «Я молод и мне нужно многому учиться. Это не оправдание для моих глупых слов. Я приношу свои извинения. Надеюсь, они будут приняты. Конечно, такое больше не повторится».

Несмотря на извинения игрока, ATP открыла расследование по данному инциденту. Руне стал победителем турнира в Бьелле, победив в финале аргентинца Марко Трунгеллити со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (7:5).