ATP открыла расследование по инциденту о гомофобном высказывании датского теннисиста
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18-летний датский теннисист Хольгер Витус Нёсков Руне оказался в центре скандале. В полуфинальном матче челленджера в Бьелле он оскорбил соперника, аргентинца Томаса Этчеверри. Руне крикнул, что Томас — «дерьмовый теннисист» и играет как представитель нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает Tennis World USA.
После матча датчанин принёс свои извинения, написав в «инстаграме»: «Я молод и мне нужно многому учиться. Это не оправдание для моих глупых слов. Я приношу свои извинения. Надеюсь, они будут приняты. Конечно, такое больше не повторится».
Несмотря на извинения игрока, ATP открыла расследование по данному инциденту. Руне стал победителем турнира в Бьелле, победив в финале аргентинца Марко Трунгеллити со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (7:5).
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