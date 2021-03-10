17-летний датчанин Руне впервые в карьере выиграл матч основной сетки на турнире ATP

17-летний датский теннисист Хольгер Витус Носков Руне, пробившийся в основную сетку турнира ATP-250 в Сантьяго (Чили) через квалификацию, вышел во второй круг, обыграв представителя Аргентины Себастьяна Баэса (Q) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Датчанин 1 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк. Руне впервые выиграл матч в основной сетке турнира ATP.

За выход в четвертьфинал Хольгер, занимающий 410-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с французом Бенуа Пэром, посеянным под вторым номером. Турнир в Сантьяго с призовым фондом $ 393 935 завершится 14 марта.