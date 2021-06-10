Сразу несколько теннисисток топ-20 снялись с турнира в Берлине

Сразу несколько теннисисток топ-20 снялись с травяного турнира категории WTA-500, который пройдёт в Берлине (Германия) с 14 по 20 июня. Ими стали – первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, пятый номер рейтинга американка Софья Кенин, ещё одна американка Дженнифер Брэйди (14) и представительница Греции Мария Саккари (18). Об этом сообщает журналист Михаил Самульский в своём «твиттере».
Ранне стало известно, что в Берлин не приедет вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака. Напомним, 31 мая Осака объявила о снятии с Открытого чемпионата Франции, который продолжается в настоящее время. Перед турниром она заявила о решении не участвовать в пресс-конференциях во время соревнований, за что получила множество критических сообщений в свой адрес.
- 10 июня 2021
-
23:00
-
22:43
-
21:39
-
20:58
-
20:50
-
20:16
-
20:07
-
19:35
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:28
-
18:19
-
18:10
-
17:57
-
17:43
-
16:59
-
16:47
-
15:56
-
15:42
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:28
-
13:44
-
13:25
-
13:09
-
13:01
-
12:58
-
12:41
-
12:00
-
11:56
-
11:38
-
11:01
-
10:38