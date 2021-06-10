Сразу несколько теннисисток топ-20 снялись с турнира в Берлине

Сразу несколько теннисисток топ-20 снялись с травяного турнира категории WTA-500, который пройдёт в Берлине (Германия) с 14 по 20 июня. Ими стали – первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, пятый номер рейтинга американка Софья Кенин, ещё одна американка Дженнифер Брэйди (14) и представительница Греции Мария Саккари (18). Об этом сообщает журналист Михаил Самульский в своём «твиттере».

Ранне стало известно, что в Берлин не приедет вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака. Напомним, 31 мая Осака объявила о снятии с Открытого чемпионата Франции, который продолжается в настоящее время. Перед турниром она заявила о решении не участвовать в пресс-конференциях во время соревнований, за что получила множество критических сообщений в свой адрес.