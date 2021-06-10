Наша Настя уже в финале «Ролан Гаррос»! Покорится ли Париж Павлюченковой?

Впервые с 2015 года представительница России пробилась в решающий матч турнира «Большого шлема». Анастасия Павлюченкова в полуфинале «Ролан Гаррос» словенку Тамару Зиданшек и в субботу поборется за главный трофей турнира.

Такого не случалось уже 5 лет, чтобы представительница России играла в полуфинале турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. Последний раз наша теннисистка была в четвёрке сильнейших на Уимблдоне-2016 – Елена Веснина. И вот теперь Анастасия Павлюченкова впервые в карьере пробилась в 1/2 финала мэйджора. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2021 россиянка обыграла свою напарницу по соревнованиям дуэтов Елену Рыбакину из Казахстана в упорном трёхсетовом противостоянии – 6:7, 6:2, 9:7.

Тут важно уточнить, что Павлюченкова за свою карьеру побывала в четвертьфиналах на всех турнирах «Большого шлема», и только сейчас, с 7-й попытки, пробилась в следующий раунд. О том, насколько для россиянки важен этот успех, она сказала после победы над Рыбакиной: «На самом деле, я всегда так хотела попасть в полуфинал, что сейчас, когда я этого добилась, у меня вроде как довольно нейтральная реакция. Конечно, я счастлива, но считаю, что до конца ещё не сделала свою работу. Есть ещё матчи, которые нужно выиграть, есть работа, которую нужно сделать. Вот так я смотрю на это. Постараюсь насладиться этим моментом, но сейчас не придаю этому большого значения. Я очень довольна победой, это был нереальный матч. Хороший старт Рыбакиной меня не удивил. Понятно, я смотрела её матчи ранее, и мы много тренировались. Так что я ожидала, что она начнёт подавать «бомбы», играть жёстко и не оставлять никаких шансов. Единственное, что в таких ситуациях можно делать – это просто держаться. Так я и сделала. В целом я верила в свою игру и в свои шансы. Я – боец, поэтому сражалась до конца».

Президент ФТР Шамиль Тарпищев высоко оценил выступление Анастасии на нынешнем «Ролан Гаррос»: «Всю жизнь от Насти ждали этого прорыва. Она вылечила серьёзную травму и в матче с Рыбакиной выиграла за счёт приёма второй подачи. Если бы её не лихорадило в первой партии, Настя могла бы победить раньше. Тогда как раз приём второй подачи забарахлил. Мне понравилась её игра. О титуле рано думать, надо восстановиться к полуфиналу. Соперницы будут в одинаковых условиях. Кто лучше восстановится психологически, тот и выиграет».

А соперницей россиянки по полуфиналу стала 85-я ракетка мира Тамара Зиданшек из Словении. 23-летняя теннисистка в первом круге сенсационно выбила из сетки 6-го номера посева Бьянку Андрееску, выиграв в третьем сете 9:7. В четвертьфинале Тамара убрала из сетки 33-ю ракетку турнира испанку Паулу Бадосу – 7:5, 4:6, 8:6. Для Зиданшек выход в четвёрку лучших на этом «Ролан Гаррос» тоже наивысшее достижение в карьере, как и для Павлюченковой, и для участниц второго полуфинала – Барбора Крейчикова (Чехия) – Мария Саккари (Греция).

Тамара сразу же включилась в матч, выиграла подачу Павлюченковой и повела 2:0, но тут Настя наладила игру и за счёт высокого темпа стала навёрстывать упущенное. С четвёртого брейк-пойнта россиянке удалось выровнять ситуацию – 2:2. В 8-м гейме уже Анастасия повела с брейком – 5:3, но на сет не подала. Когда дело приближалось к тай-брейку, у Зиданшек неожиданно засбоила подача, чем и воспользовалась россиянка – 7:5 за 53 минуты борьбы. В стартовом гейме второй партии Павлюченковой удалось отыграть брейк-пойнт соперницы, а затем сразу же взять чужую подачу – 2:0. Тут же теннисистки обменялись брейками – 3:1, а затем ещё раз – 5:3, после чего Анастасия подала на матч – 7:5, 6:3.

Вот так Анастасия Павлюченкова впервые в карьере пробилась в финал «Ролан Гаррос» и вообще на турнире «Большого шлема». Покорится ли Париж нашей Насте? Узнаем об этом в субботу, когда состоится решающий матч в женском одиночном разряде.

Соперницей россиянки будет победительница пары Барбора Крейчикова – Мария Саккари. Напомним, что представительницы России не было в финале турнира «Большого шлема» уже 6 лет. В январе 2015 года до этой стадии добралась Мария Шарапова на Australian Open.