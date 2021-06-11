Диана Шнайдер проиграла в полуфинале юниорского «РГ»
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Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в финал юниорского Открытого чемпионата Франции (Париж, Франция). В полуфинальном матче она оказалась слабее представительницы Чехии Линды Носковой.
Для победы Линде Носковой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:3 в пользу чешской теннисистки. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.
За победу в соревновании чешка поспорит с победительницей встречи между двумя россиянками Эрикой Андреевой и Оксаной Селехметьевой.
17-летняя Диана Шнайдер играет в турнирах категории до 19 лет и в российском теннисном туре выступает за Москву. Шнайдер посеяна на французском турнире «Большого шлема» под номером четыре.
Ролан Гаррос — девушки. 1/2 финала
11 июня 2021, пятница. 12:05 МСК
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 1
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|6
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|3
|3
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
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