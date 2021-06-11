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Диана Шнайдер проиграла в полуфинале юниорского «РГ»

Диана Шнайдер проиграла в полуфинале юниорского «РГ»
Лидия Шейко
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Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в финал юниорского Открытого чемпионата Франции (Париж, Франция). В полуфинальном матче она оказалась слабее представительницы Чехии Линды Носковой.

Для победы Линде Носковой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:3 в пользу чешской теннисистки. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.

За победу в соревновании чешка поспорит с победительницей встречи между двумя россиянками Эрикой Андреевой и Оксаной Селехметьевой.

17-летняя Диана Шнайдер играет в турнирах категории до 19 лет и в российском теннисном туре выступает за Москву. Шнайдер посеяна на французском турнире «Большого шлема» под номером четыре.

Ролан Гаррос — девушки. 1/2 финала
11 июня 2021, пятница. 12:05 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 3
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
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