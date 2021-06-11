Виктор Янчук оценил игру Анастасии Павлюченковой

Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук прокомментировал выступление Анастасии Павлюченковой.

«Благодаря данным, трудолюбию и мотивации она довольно рано заиграла и смогла пробиться во взрослый международный теннис. Там были хорошие победы, Анастасия методично прибавляла из года в год благодаря своей тактике. Она умело разводит по корту, когда видит, что творится, выбирает правильные решения, быстро реагирует и наносит очень качественные удары по цели. Но её подводил характер, она хотела очень много и очень быстро, поэтому наряду с какими-то яркими победами у неё были и досадные поражения. Но сейчас Анастасия успокоилась, освободилась от дополнительного психологического напряжения и стала прилично играть. По мастерству она давно могла бы быть на этом уровне, встречаться с известными теннисистками на крупных турнирах, включая «Большие шлемы». Наконец состоялось то, чего уже не ожидали, потому что устали ждать некоторые болельщики. Накануне финала мы пожелаем ей успеха и побед. Ей есть чем играть, она сейчас в хорошей форме, на высоком уровне, нужно лишь избавиться от сомнений и решиться выиграть «Большой шлем», — приводит слова Янчука спортивное радио «Движение».