Циципас стал первым представителем Греции в финале турнира «Большого шлема»

Стефанос Циципас стал первым представителем Греции, вышедшим в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде как среди мужчин, так и среди женщин. В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2021 Циципас обыграл шестую ракетку мира Александра Зверева из Германии со счётом в пяти сетах 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3.

22-летний Циципас стал самым молодым финалистом турнира «Большого шлема» за 11 лет. В 2010 году в решающем матче Australian Open сыграл 22-летний британец Энди Маррей, для которого это был уже второй финал мэйджора.

Циципас в четвёртый раз играл в полуфинале турнира «Большого шлёма», но впервые сумел дойти до решающего матча. Отметим, что для Стефаноса это был второй подряд полуфинал на «Ролан Гаррос». Также он дважды добирался до этой стадии на Australian Open.

В финале греческий теннисист встретится с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.