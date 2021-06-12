Джококвич вышел на 2-е место по числу финалов турниров «Большого шлема»

Сербский теннисист Новак Джококвич вышел на 2-е место по количеству финалов турниров «Большого шлема» за карьеру среди всех теннисистов.

Первое место в данном рейтинге занимает швейцарец Роджер Федерер — он принял участие в 31-м финале турниров «Большого шлема». Второе место занимает Новак Джококвич — он поучаствовал в 29 финалах. На третьем месте расположился испанец Рафаэль Надаль — в его активе 28 финалов. Четвёртое место принадлежит чехословацкому теннисисту Ивану Лендлу — он сыграл в 19 финалах. Пятёрку замыкает американец Пит Сампарс — он участвовал в 18 финалах.

Напомним, Новак Джококович обыграл Рафаэля Надаля в полуфинале «Ролан Гаррос». В финале он встретится с Стефаносом Циципасом из Греции.

Новак завоевал титул на «Ролан Гаррос» в 2016 году и оформил таким образом «Карьерный шлем» — то есть победил на каждом из мэйджоров хотя бы по разу. Сейчас у него появился отличный шанс добиться подобного второй раз. Ни у Надаля, ни у Федерера второго «Карьерного шлема» нет. Рафаэлю не хватает ещё одного титула на Australian Open, а Роджеру – на всё том же «Ролан Гаррос».

