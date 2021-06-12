Джокович — о победе над Надалем: это лучший матч, который я сыграл на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал волевую победу над Рафаэлем Надалем в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Это лучший матч, который я сыграл на «Ролан Гаррос», он входит топ-3 всех моих матчей, учитывая стадию, соперника и атмосферу. Просто потрясающая поддержка для обоих игроков. Я рад, что организаторы разрешили зрителям остаться. Этот матч я запомню навсегда.

Я совсем не здорово начал, но я играл хорошо, кажется, я сумел приспособиться к его мячу. Его мяч немного другой, вы же знаете. Мне удалось вернуться в первом сете. Я нашёл свою игру.

Трудно подобрать слова, чтобы описать достижения Рафы на «Ролан Гаррос». Число его побед на этой площадке невероятно. Понимаешь, что нужно подняться на Эверест, чтобы встретить его там.

Очевидно, что сейчас я не самый свежий парень, но у меня есть полтора дня, чтобы восстановить силы. После этой большой победы я заслужил отдых до встречи в финале с тем, кто в очень хорошей форме.

Я знаю, что мне нужно делать. Циципас не хочет останавливаться на достигнутом. В этом году он возглавляет чемпионскую гонку. Грунт — это его лучшее покрытие. В прошлом году это был эпический полуфинал. Мне понадобятся все силы», — приводит слова Джоковича «Твиттер» Tennis Majors.