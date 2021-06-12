Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Крейчикова в финале «Ролан Гаррос»

Сегодня, 12 июня, пройдёт финальный матч Открытого чемпионата Франции, где за титул чемпионки поборются россиянка Анастасия Павлюченкова, посеянная под 31-м номером, и представительница Чехии Барбора Крейчикова. Поединок поставлен первым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся в 16:00 по мск.

Отметим, что ранее Павлюченкова и Крейчикова ни разу не встречались в официальных матчах. Для обеих теннисисток это первый в карьере финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Циципас в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Прошлогодней чемпионкой турнира является представительница Польши Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.