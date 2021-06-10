Русская сенсация! Анастасия Павлюченкова в шаге от великой победы на «Ролан Гаррос». LIVE!

Вице президент ФТР Алексей Селиваненко в интервью «Чемпионату» подчеркнул, что важным будет психологический настрой на финал: «Конечно, чем ближе ты к победе, тем волнительнее становится. Осталось сыграть ещё один матч на такой же волне. В полуфинале были четыре теннисистки, для которых это стало лучшим достижением в карьере: никто из них не расценивался как фаворит турнира. В финале победит тот, кто лучше совладает с нервами. Финал «Большого Шлема» — это отдельная категория матчей, у кого-то такое вообще бывает один раз в карьере. Всё будет зависеть от настроя теннисисток и их волнения. Победит та, кто будет совершать меньше ошибок и сможет лучше справиться с нервным напряжением. На стороне Павлюченковой больше опыта, но очень сложно делать какие-то прогнозы. Мы можем только болеть и искренне верить в победу».

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