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Павлюченкова – Крейчикова: онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» — 2021, где смотреть онлайн

Русская сенсация! Анастасия Павлюченкова в шаге от великой победы на «Ролан Гаррос». LIVE!
Даниил Сальников
Павлюченкова в финале «Ролан Гаррос»: онлайн!
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Мы ждали этого 6 лет! Российская теннисистка снова сражается в финале турнира «Большого шлема». Подробности – в нашем онлайне.

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам онлайн-трансляцию финала «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова (Россия) – Барбора Крейчикова (Чехия). Матч пройдёт в субботу, 12 июня. Предварительное время начала этого поединка – в 16:00 по Москве. Вообще для Насти это первый финал на турнирах «Большого шлема». А предыдущий раз российская теннисистка добиралась до решающего матча на «Шлемах» аж 6 лет назад. Это была Мария Шарапова на Australian Open – 2015. Непростой путь пришлось пройти Павлюченковой по турнирной сетке в Париже, чтобы оказаться в финале. Она справилась с Макхэйл, Томлянович, Соболенко, Азаренко, Рыбакиной, Зиданшек. И вот Настя в шаге от мечты. Не пропустите!

Ролан Гаррос (ж). Финал
12 июня 2021, суббота. 16:00 МСК
Барбора Крейчикова
33
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Расписание матчей 11 июня
Live Даниил Сальников

Вице президент ФТР Алексей Селиваненко в интервью «Чемпионату» подчеркнул, что важным будет психологический настрой на финал: «Конечно, чем ближе ты к победе, тем волнительнее становится. Осталось сыграть ещё один матч на такой же волне. В полуфинале были четыре теннисистки, для которых это стало лучшим достижением в карьере: никто из них не расценивался как фаворит турнира. В финале победит тот, кто лучше совладает с нервами. Финал «Большого Шлема» — это отдельная категория матчей, у кого-то такое вообще бывает один раз в карьере. Всё будет зависеть от настроя теннисисток и их волнения. Победит та, кто будет совершать меньше ошибок и сможет лучше справиться с нервным напряжением. На стороне Павлюченковой больше опыта, но очень сложно делать какие-то прогнозы. Мы можем только болеть и искренне верить в победу».

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23:09 Даниил Сальников

О том, как Анастасия справилась в полуфинале со словенкой Тамарой Зиданшек, читайте в нашем материале:

Наша Настя уже в финале «Ролан Гаррос»! Покорится ли Париж Павлюченковой? Наша Настя уже в финале «Ролан Гаррос»! Покорится ли Париж Павлюченковой?
23:02 Даниил Сальников

Расписание матчей 11 июня

Финал с участием Анастасии Павлюченковой пройдёт в субботу. А в пятницу центральный корт будет полностью отдан под мужские полуфиналы.

Расписание пятницы, 11 июня
15:50 мск. Александр Зверев – Стефанос Циципас
Не ранее 18:80. Новак Джокович – Рафаэль Надаль
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