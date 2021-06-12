Рублёв сыграет с Хачановым в первом круге турнира в Галле, Медведев — со Штруффом

Состоялась жеребьёвка травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), который пройдёт с 14 по 20 июня.
Возглавил посев вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, который в первом круге турнира сыграет с немецким теннисистом Ян-Леннардом Штруффом. Вторым сеяным стал грек Стефанос Циципас, соперник которого определится позднее. Третьим — немец Александр Зверев, он сыграет с соотечественником Домиником Кёпфером.
Четвёртый сеяный российский теннисист Андрей Рублёв на старте соревнований сыграет с соотечественником Кареном Хачановым.
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер посеян в Галле под пятым номером, его первый соперник определится позднее. Отметим, что Федерер находится в одной половине сетки с Медведевым и потенциально может встретиться с ним в четвертьфинале.
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