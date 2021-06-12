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Барбора Крейчикова — после победы на «Ролан Гаррос»: я просто счастлива

Барбора Крейчикова — после победы на «Ролан Гаррос»: я просто счастлива
Георгий Сосно
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова после победы в финальном матче «Ролан Гаррос» над Анастасией Павлюченковой из России дала эмоциональное интервью на корте.

«Я просто по-настоящему счастлива. Мне очень трудно сейчас составить два слова, потому что я не могу поверить в то, что только что произошло. Не могу поверить, что я действительно выиграла «Ролан Гаррос».

Знаете, у меня был очень тяжёлый период, связанный с уходом из жизни моего тренера Яны Новотны. Я была с ней большую часть времени. Последнее, что она мне сказала: «Просто наслаждайся и попытайся выиграть турнир «Большого шлема». Я знаю, что она где-то присматривает за мной, и она видела всё то, что происходило за эти две недели. Я действительно ей благодарна.

Это было удивительно, что у меня был шанс поработать с ней. Она была таким вдохновением для меня, и я очень скучаю, но надеюсь, что она сейчас счастлива», — сказала Крейчикова в интервью после матча.

Ролан Гаррос (ж). Финал
12 июня 2021, суббота. 16:10 МСК
Барбора Крейчикова
33
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
1 		6 4
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Настя Павлюченкова — молодец, а Барбора Крейчикова — новая королева «Ролан Гаррос»! Настя Павлюченкова — молодец, а Барбора Крейчикова — новая королева «Ролан Гаррос»!
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