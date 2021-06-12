Бублик и Голубев проиграли Эрберу и Маю в парном финале «Ролан Гаррос»

Представляющие Казахстан теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев не сумели выиграть «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде. В финальном матче Бублик и Голубев потерпели поражение от французского дуэта Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю, посеянного под шестым номером, со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут.

Бублик и Голубев шесть раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали 4 из 6 брейк-пойнтов. Эрбер и Маю подали четыре эйса, дважды ошиблись на подаче и реализовали четыре брейка.

Для Эрбера и Маю это вторая победа на «Ролан Гаррос» в парном разряде. Первую они одержали в 2018 году. Всего для французов это пятый общий титул на турнирах «Большого шлема».