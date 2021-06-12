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Бублик и Голубев проиграли Эрберу и Маю в парном финале «Ролан Гаррос»

Бублик и Голубев проиграли Эрберу и Маю в парном финале «Ролан Гаррос»
Елена Чистова
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Представляющие Казахстан теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев не сумели выиграть «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде. В финальном матче Бублик и Голубев потерпели поражение от французского дуэта Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю, посеянного под шестым номером, со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут.

Бублик и Голубев шесть раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали 4 из 6 брейк-пойнтов. Эрбер и Маю подали четыре эйса, дважды ошиблись на подаче и реализовали четыре брейка.

Для Эрбера и Маю это вторая победа на «Ролан Гаррос» в парном разряде. Первую они одержали в 2018 году. Всего для французов это пятый общий титул на турнирах «Большого шлема».

Ролан Гаррос — парный разряд (м). Финал
12 июня 2021, суббота. 19:25 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
Андрей Голубев
Казахстан
Андрей Голубев
А. Бублик А. Голубев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 1 4
4 		7 7 6
         
Пьер-Юг Эрбер
Франция
Пьер-Юг Эрбер
Николя Маю
Франция
Николя Маю
П. Эрбер Н. Маю
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