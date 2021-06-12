Шарапова с юмором отреагировала на поражение Павлюченковой в финале «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира, двукратная победительница «Ролан Гаррос» Мария Шарапова отреагировала на поражение Анастасии Павлюченковой в финале Открытого чемпионата Франции, не забыв попенять, что соотечественница не использовала для перекуса сладости конфетного бренда, принадлежащего Шараповой.

«Несмотря на то что ты решила перекусить продукцией не того конфетного бренда, всё равно горжусь тобой», — написала Шарапова на своей странице в «Твиттере».

В финале «Ролан Гаррос» в одиночном разряде Павлюченкова уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6. Для Анастасии это был первый финал турнира «Большого шлема» в карьере.

Шараповой принадлежит конфетный бренд Sugarpova, продукция которого продаётся в 32 странах мира.