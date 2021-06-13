Стало известно, с кем Касаткина, Потапова и Костюк сыграют на старте турнира в Бирмингеме

Прошла жеребьёвка травяного турнира категории WTA-250, который пройдёт в Бирмингеме (Великобритания) с 14 по 20 июня.

Возглавила посев 15-я ракетка мира представительница Бельгии Элисе Мертенс. В первом круге турнира она сыграет с австралийкой Айлой Томлянович. Второй сеяной стала представительница Туниса Онс Жабер, её соперницей станет одна из победительниц квалификации.

В основную сетку турнира попали две россиянки – Дарья Касаткина и Анастасия Потапова. Четвёртая сеяная Касаткина на старте сразится со словенкой Полоной Херцог. Потапова же сыграет с Ниной Стоянович из Сербии.

Также в соревнованиях примет участие украинка Марта Костюк, в первом круге она встретится с американкой Мэдисон Бренгл.

Призовой фонд турнира составил более $ 235 тыс. Его действующей победительницей является первая ракетка мира австралийка Эшли Барти.