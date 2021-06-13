Стало известно, с кем Касаткина, Потапова и Костюк сыграют на старте турнира в Бирмингеме

Прошла жеребьёвка травяного турнира категории WTA-250, который пройдёт в Бирмингеме (Великобритания) с 14 по 20 июня.
Возглавила посев 15-я ракетка мира представительница Бельгии Элисе Мертенс. В первом круге турнира она сыграет с австралийкой Айлой Томлянович. Второй сеяной стала представительница Туниса Онс Жабер, её соперницей станет одна из победительниц квалификации.
В основную сетку турнира попали две россиянки – Дарья Касаткина и Анастасия Потапова. Четвёртая сеяная Касаткина на старте сразится со словенкой Полоной Херцог. Потапова же сыграет с Ниной Стоянович из Сербии.
Также в соревнованиях примет участие украинка Марта Костюк, в первом круге она встретится с американкой Мэдисон Бренгл.
Призовой фонд турнира составил более $ 235 тыс. Его действующей победительницей является первая ракетка мира австралийка Эшли Барти.
- 13 июня 2021
-
10:57
-
10:48
-
10:27
-
10:14
-
09:35
-
09:26
- 12 июня 2021
-
23:23
-
22:30
-
22:07
-
21:50
-
21:47
-
20:10
-
20:01
-
19:53
-
19:52
-
19:25
-
19:21
-
19:00
-
18:59
-
18:54
-
18:36
-
18:12
-
17:48
-
16:42
-
15:21
-
15:02
-
15:00
-
14:40
-
14:40
-
14:27
-
14:27
-
13:36
-
13:35
-
13:08
-
12:26