Тренер Циципаса: Стефанос — воин, я не беспокоюсь за его состояние в пятисетовом матче

Фредерик Лефевр — тренер по физической подготовке грека Стефаноса Циципаса — рассказал о готовности подопечного перед финалом «Ролан Гаррос», где Циципас сразится за титул с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«Стефанос невероятно вынослив, он способен играть очень долго с высокой интенсивностью. Если он будет делать всё правильно, я не беспокоюсь за его состояние в пятисетовом матче. Основной принцип работы в таком случае должен быть как у марафонца — пьёшь воду и заправляешься какой-то едой для энергии.

В этом году у нас была превосходная предсезонная подготовка, он приложил много усилий, выкладывался на тренировках на 100%. Мы научились приспосабливать его организм к усталости. 70% нашей работы были профилактическими со специфическим укреплением определённых групп мышц. Иногда мы работаем над технической стороной тенниса, если, к примеру, ему не хватает точности и скорости в работе ногами.

Стефанос — настоящий воин, никогда не жалуется и доверяет тому, что от него требуют. В этом году я заставлял его больше говорить, объяснять свои ощущения, чтобы он направлял нас. У этого грека почти нет слабых мест», — приводит слова Лефевра Tennis Majors.