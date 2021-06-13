Джокович упал во время финала «Ролан Гаррос». Теннисист чуть не ударился головой

Сербский теннисист Новак Джокович играет в финале «Ролан Гаррос» против грека Стефаноса Циципаса. По ходу игры серб упал, чуть не разбив голову.
На пути к финалу Джокович обыграл шестерых оппонентов, в число которых входит и действующий победитель турнира испанец Рафаэль Надаль.
Для Циципаса это первый финал турнира «Большого шлема».
Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP, победитель 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель карьерного «Большого шлема» в одиночном разряде.
Циципас — победитель итогового турнира ATP 2019 года в одиночном разряде, победитель шести турниров ATP в одиночном разряде, полуфиналист трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Ahora o Nunca ESPN.
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