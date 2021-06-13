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Джокович упал во время финала «Ролан Гаррос». Теннисист чуть не ударился головой

Джокович упал во время финала «Ролан Гаррос». Теннисист чуть не ударился головой
Григорий Петерсон
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Сербский теннисист Новак Джокович играет в финале «Ролан Гаррос» против грека Стефаноса Циципаса. По ходу игры серб упал, чуть не разбив голову.

На пути к финалу Джокович обыграл шестерых оппонентов, в число которых входит и действующий победитель турнира испанец Рафаэль Надаль.

Для Циципаса это первый финал турнира «Большого шлема».

Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP, победитель 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель карьерного «Большого шлема» в одиночном разряде.

Циципас — победитель итогового турнира ATP 2019 года в одиночном разряде, победитель шести турниров ATP в одиночном разряде, полуфиналист трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Ahora o Nunca ESPN.

Ролан Гаррос (м). Финал
13 июня 2021, воскресенье. 16:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
6 6 		2 5    
7 8 		6 2    
             
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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