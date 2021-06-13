Тарпищев: инцидент с Сизиковой не отразился на репутации Федерации тенниса России

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал комментарий по поводу инцидента с Яной Сизиковой, которая 3 июня была задержана во Франции по подозрению в участии в договорных матчах.

«До конца турнира мы документы о задержании не получили и, думаю, увидим их только месяца через два. В любом случае на репутации нашей федерации эта ситуация никак не отразилась негативно», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, в 2020 году внимание французских следователей привлёк матч Сизиковой и американки Мэдисон Бренгл в первом круге парного «Ролан Гаррос», где их соперницами были Андреа Миту и Патрисия-Мария Циг. Румынки выиграли матч со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Полиция изучала события пятого гейма второго сета. В нём Сизикова допустила две двойные ошибки, в то время как объём ставок на победу Циг и Миту именно в этом гейме зашкаливал до аномальных по меркам парного тенниса нескольких сотен тысяч евро.