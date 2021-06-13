Марина Мельникова не сумела квалифицироваться на турнир в Бирмингеме

Российская теннисистка Марина Мельникова уступила в последнем раунде квалификации турнира в Бирмингеме китаянке Ван Яфань в двух сетах со счётом 3:6 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. За это время Мельникова сделала два эйса и четыре раза допустила двойную ошибку. Также на счету россиянки три реализованных брейк-пойнта из семи попыток. В активе Ван две подачи навылет, пять реализованных брейк-пойнтов из девяти и ни одной двойной ошибки.

Ранее Мельникова в трёх сетах переиграла великобританку Сару Бет Грей 6:2, 2:6, 6:3. Для теннисистки этот турнир стал уже вторым на травяном покрытии в этом сезоне. Помимо квалификации в Бирмингеме Мельникова принимала участие в турнире в Ноттингеме, где добралась до второго раунда.