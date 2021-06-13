Новак Джокович подарил юному болельщику свою ракетку после победы на «Ролан Гаррос». Фото

Первая ракетка мира серб Новак Джокович сразу же после победного матча в финале «Ролан Гаррос» с греком Стефаносом Циципасом подарил собственную ракетку юному болельщику, который присутствовал на трибунах.
«Я не знал его, но он был у меня на виду во время всех сетов. Он буквально тренировал меня, больше чем подбадривал. Это было моей благодарностью», — цитирует Джоковича Tennis Majors.
Пост полностью доступен в официальном «твиттере» Ролан Гаррос
Новак Джокович во второй раз в своей карьере одержал победу на Открытом чемпионате Франции. Ранее ему это удавалось в 2016-м, когда серб в финале оказался сильнее Энди Маррея (Великобритания). Благодаря этому достижению Джокович оформил уже второй «Карьерный шлем»
Всего для серба это уже 19-я победа на турнирах «Большого шлема». Испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер превосходят его в этом показателе лишь на один титул, имея в своём активе по 20 побед.
Для Стефаноса Циципаса это первый финал турнира «Большого шлема».
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