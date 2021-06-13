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Финальная битва за титул «Ролан Гаррос» между Джоковичем и Циципасом. Видеообзор

Финальная битва за титул «Ролан Гаррос» между Джоковичем и Циципасом. Видеообзор
Георгий Сосно
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В решающей встрече мужского «Ролан Гаррос» сошлись серб Новак Джокович и представитель Греции Стефанос Циципас. В пятисетовом противостоянии волевую победу одержал Джокович 6:7(6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 4 часа 12 минут. За это время Джокович сделал пять подач навылет и совершил три двойные ошибки. Также на его счету пять реализованных брейк-пойнтов из шестнадцати. Циципас реализовал три брейк-пойнта из восьми, сделал четырнадцать эйсов и допустил четыре двойные ошибки.

Новак Джокович во второй раз в своей карьере одержал победу на Открытом чемпионате Франции. Ранее ему это удавалось в 2016-м, когда серб в финале оказался сильнее Энди Маррея (Великобритания).

Для Циципаса это первый финал турнира «Большого шлема».

Чемпионский камбэк! Джокович спасся с 0:2 по сетам и во 2-й раз выиграл «Ролан Гаррос» Чемпионский камбэк! Джокович спасся с 0:2 по сетам и во 2-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
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