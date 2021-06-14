Джокович — о Надале и Федерере: у каждого из нас троих свой путь

Сербский теннисист Новак Джокович после победы на «Ролан Гаррос» поразмышлял о своих перспективах выиграть «Золотой шлем» в этом году, а также затронул тему сравнения с Рафаэлем Надалем (Испания) и Роджером Федерером (Швейцария).

«Возможно мне удастся выиграть „Золотой шлем“ в этом году, ведь я действительно поставил себя в хорошее положение. Но я уже был в таком положении и в 2016 году. Всё тогда закончилось поражением в третьем круге Уимблдона.

В этом году у нас всего две недели между первым кругом Уимблдона и финалом здесь, что не идеально, потому что вы переходите с двух совершенно разных покрытий. Надо стараться сделать этот переход как можно более плавным и эффективным. Так что, очевидно, я буду наслаждаться этой победой, а затем начну думать об Уимблдоне. У меня нет проблем с тем, чтобы сказать, что я буду бороться за титул. Конечно, это так.

Я никогда не думал, что догнать Надаля и Федерера по количеству выигранных титулов «Большого шлема» — это невыполнимая миссия. Я ещё не догнал их, у меня на один титул меньше. Но они всё ещё играют. Очевидно, что они играют хорошо, особенно Рафа.



У всех ещё есть возможности на Уимблдоне и на других соревнованиях. У нас четыре турнира «Большого шлема» в год, так что мы все соревнуемся за эти удивительные достижения и удивительные трофеи. Но у каждого из нас троих свой путь. Я иду по своему пути и буду продолжать прокладывать собственную дорогу", — цитирует Джоковича Tennis Majors.