Теннисист Сергей Стаховский отреагировал на поражение сборной Украины на старте Евро-2020

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал поражение сборной Украины по футболу в матче первого тура чемпионата Европы с Нидерландами (2:3).

«Я горжусь своей командой! Спасибо за игру! Всё будет Украина!» — написал Стаховский по-украински в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Сергея стаховского

В ходе встречи подопечные Франка де Бура вели 2:0 благодаря голам Жоржиньо Вейналдума и Ваутера Вегорста. Украинцам усилиями Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука удалось сравнять счёт, но на 85-й минуте победу сборной Нидерландов принёс Дензел Дюмфрис.

Сергей Стаховский является победителем четырёх турниров ATP в одиночном разряде, финалистом юниорского Открытого чемпионата США 2004 года. На турнирах «Большого шлема» он не проходил дальше третьего круга.