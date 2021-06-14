Александрова вышла во второй круг турнира в Берлине, где сразится со Свитолиной

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).
В матче первого круга Александрова обыграла соотечественницу Анну Калинскую со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 4 минуты.
Александрова 5 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Калинской — 2 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В следующем раунде соревнований она сразится со второй сеяной украинкой Элиной Свитолиной.
Призовой фонд турнира в Берлине составил более € 456 тыс. Ранее с турнира снялось сразу пять теннисисток уровня топ-20: первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака (2), пятый номер рейтинга, американка Софья Кенин, ещё одна американка Дженнифер Брэйди (14) и представительница Греции Мария Саккари (18).
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