Давид Гоффен неудачно упал во время матча на турнире в Галле. Фото

13-я ракетка мира бельгийский теннисист Давид Гоффен снялся с матча на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) после неприятного падения.
В первом круге соревнований Гоффен встречался с французом Корентеном Муте, бельгиец уверенно взял первый сет со счётом 6:1. Однако в первом гейме второй партии поскользнулся на траве и упал, схватившись за ногу.
Падение Давида Гоффена на турнире в Галле
После помощи врача Гоффен решил продолжить поединок, однако отдал Муте второй сет со счётом 5:7, после чего снялся с матча.
Давид Гоффен взял медицинский тайм-аут на турнире в Галле
Муте автоматически вышел во второй круг, где сыграет с победителем матча Юрий Родионов (Австрия) — Филипп Кольшрайбер (Германия).
Напомним, Гоффен — бывшая седьмая ракетка мира, победитель пяти турниров ATP в одиночном разряде.
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