Павлюченкова — о финале «Ролан Гаррос»: выложилась полностью на корте и за его пределами

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 в женском одиночном разряде, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова подвела итоги своего лучшего выступления на турнирах «Большого шлема».

«Сейчас много разных эмоций. Конечно, есть удовлетворённость от проделанной работы. Я считаю, что выложилась полностью на корте и за его пределами в процессе подготовки, очень дисциплинированно во всех отношениях провела в Париже эти позитивные две недели.

А если так, то и особого разочарования после финала быть не может. Просто в концовке моя соперница была лучше. Поэтому в воскресенье утром я просто была рада, что никуда не нужно идти, а можно просто пройти процедуры с физиотерапевтом и спокойно провести время с друзьями, которые прилетели ко мне специально на финал.

Какие задачи на вторую половину сезона? Нет никаких задач. Я играю для себя, хочу выполнять свою работу дисциплинированно, на все сто процентов и получать от этого удовольствие», — приводит слова Павлюченковой «Коммерсантъ».